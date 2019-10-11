修例風波：民間調查指9成網民指禁蒙面法加劇濫捕

港府引入《緊急情況規例條例》(《緊急法》)訂立《禁止蒙面規例》(《禁蒙面法》)，上周六(5日)正式實施，網民今(11日)召開第19次民間記者會，公布實施《禁蒙面法》當日進行民調的結果。

發言人稱，以網上問卷形式訪問約11萬人，大部分人屬「和理非」(即和平、理性、非暴力)，結果顯示逾九成受訪者不認同政府及行政會議引用《緊急法》，有九成人認為《禁蒙面法》會加劇警方濫捕情況，有逾八成人認為法例侵犯其人身自由。發言人重申法例不會阻止示威者表達訴求，相信面對法例及流感高峰期，口罩的使用只會更「日常化」。

發言人指，過往邀請受訪者就對政府的信心及對警隊的滿意度評分，自法例實施後，兩項評分再次急瀉，以10分滿分，對政府信心由0.32分降至0.16分。對警察滿意度由0.31分降至0.13分，更有94%人直接給予0分。

至於中大有女學生聲稱在警署內遭性侵，發言人指警方以投訴警察課而非以重案組進行調查，證明警方輕視案件，又認為投訴警察課及監警會均是政府「喉舌」，無法相信警方可還受害者公道。