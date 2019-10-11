再有海關關員染麻疹 明起為口岸人員補打疫苗

染麻疹男口岸人員曾入住伊利沙伯醫院。

衞生防護中心今(11日)公布，再多1名42歲男海關關員確診麻疹，工作地點為羅湖出入境管制站。該男子過往健康良好，於上月19日開始發燒，並於上月30日開始出疹，即日到聖德肋撒醫院門診部及伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入住伊利沙伯醫院接受治療，情況穩定並已於昨日(10日)出院。

今日新增的個案連同昨日公布的1宗口岸工作人員感染麻疹個案，現時麻疹個案群組共涉及2人，防護中心明日(12日)起到有關口岸為相關工作人員進行補種麻疹疫苗，為防止進一步擴散。

中心指，患者血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應，其接種麻疹疫苗紀錄不詳，他於潛伏期曾前往深圳，病毒傳染期內則沒有外遊。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察，個案仍繼續調查中。

病人在傳染期期間曾到訪羅湖管制站，時間包括9月26日的上午11時至晚上7時，9月27日及30日的上午6時20分至下午3時20分，9月28日的下午2時半至晚上11時半。