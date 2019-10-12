特朗普見劉鶴　暫緩下周對華加徵關稅措施

中美在華盛頓進行的第13輪經貿高級別磋商取得初步成果，美國總統特朗普周五（11日）在白宮橢圓形辦公室接見中國國務院副總理劉鶴時表示，雙方已達成「非常可觀」的第一階段協議。財長姆紐欽則指，原定下周二（15日）生效、針對2500億美元（約1.95萬億港元）中國貨的加徵關稅措施將暫緩實施，中方會購買400至500億美元（約3120至3900億港元）美國農產品。彭博社引述消息指，中美開始「貿易休戰」。

特朗普與劉鶴會面時表示，第一階段貿易協議將在未來3周草擬完成；並會在簽署第一階段協議後，隨即開始展開第二階段磋商。首階段貿易協議將解決知識產權和金融服務方面的問題，而中國則會購買總值約400至500億美元的美國農產品、就如何管理人民幣匯率列出指引、向外國金融服務機構進一步開放市場及加強保護美國公司知識產權。會前形容中美過去兩日的貿談具「建設性」的姆紐欽亦提到，美方未來會考慮是否取消8月宣布、將中國列為匯率操縱國的决定，他說：「我們在關鍵議題上有基本共識，但依然有很多事情需要努力。」

值得一提的是，有記者留意到白宮介紹特朗普和劉鶴的會面時所用的信息總覽表上，將劉鶴稱為「特使」，顯示劉鶴在這次貿易磋商中有國家領導人級別的談判權力。他親自將中國領導人習近平的一中一英信函轉交特朗普。信中提到，中美經貿磋商團體互相釋出善意，受兩國人民和國際社會歡迎。至於保持中美關係健康發展，則對中美及全世界都有利。

劉鶴表示，中美在此輪磋商就共同關心的經貿問題進行坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉移、爭端解決機制等取得進展，亦討論了後續磋商安排。

彭博社早前報道指，中國同意在部分農業議題作出讓步，以換取美國放寬關稅。此外，美國有線電視新聞網絡有記者在社交網站透露，中方已邀請美國貿易代表萊蒂澤及姆紐欽的團隊，在下月前往智利出席亞太經濟合作組織舉行峰會前夕，到中國進行新一輪中美貿易談判。

特朗普之前曾在社交網站寫道：「與中國的貿易談判正發生一些好事，感覺比最近更好，就像回到昔日的好日子。所有人都希望見到一些重要事情發生。」中國外交部發言人耿爽同日表示，中方希望能在互相尊重及平等相待的基礎上，與美方努力推動取得積極進展，中方將及時發布磋商的相關消息。

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