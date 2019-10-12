東方日報A1：社會未止暴　30萬建築工臨凍薪潮

反對修訂《逃犯條例》風波、立法會「拉布」雙重夾擊，三十萬建造業工人明年身陷凍薪潮。建造業總工會下周二(15日)將發表薪酬調整報告，預料加幅屬十年新低，其中模板、混凝土(石屎)及挖掘機(雞頭)工人肯定要經歷連續兩年無人工加，凍薪潮更會進一步擴大至其他工種，例如扎鐵。有行業工會坦言，逾九成工人面臨失業，部分人每月開工只四、五日，令部分工人要轉行維持生計，否則恐乞米。建造業商會亦指，立法會今年七月因反修例示威而停止運作，七百億港元工程撥款隨即被閘死，嚴重影響整個業界及社會發展。

會員人數逾兩萬人的建造業總工會在每年十月均會發布涉及十六個工種的薪酬調整報告，而相關加幅是基於行業工會與商會協議，故極具參考價值。不過，工會會務顧問周聯僑嘆氣指，今年整個行業傾向凍薪，原因是立法會「拉布」加上反修例示威影響，令多項工務工程無法獲批，工人每月開工日數不足十五日的比例愈來愈多，形容業界現時處於水深火熱，工人幾乎是「吊鹽水」生活。

周聯僑又指，部分行業例如模板、混凝土及挖掘機的開工不足較為明顯，難與資方就加薪討價還價，凍薪潮甚至蔓延至其他工種，拖累整體加薪幅度，肯定比去年低，但實際數字仍有待下周公布。資料顯示，去年建造業平均加薪百分之四點五，增幅屬十年來最低，當中三個工種更需要凍薪，包括模板、混凝土及挖掘機。換言之，該三個工種已是連續兩年無人工加。

香港建築模板業職工會主席梁漢科指，該會上月訪問三百多名工會成員，逾九成工人面臨失業，部分開工日期只有四至五日，形容「好得人驚」，有工人更已轉行從事司機及餐飲業，又指示威活動遍地開花，令港鐵關閉部分車站，有地盤因而要停工，情況非常普遍，直言今年肯定是加薪無望。

香港建造業扎鐵職工會主席黎鉅輝指，預計今年會有逾九成工種面臨凍薪，紮鐵將是其一，因今年三、四月時已與商會商討今年凍薪的決定。建造業現時有三十五萬名活躍註冊工人，如有九成工種面臨凍薪，受影響工人亦達三十萬人。

香港建造商會會長陳修杰指，原預計七百億港元的工務工程撥款可於今年七月立法會財務委員會通過，但未料立法會遭示威者重創致提早休會，令工程撥款停滯不前，變相是「有錢無碇使」。他直言，審批工程不定期令業界「一時飽死、一時餓死」，對整體業界不健康，包括收入、培訓、公司營運變得不穩定，長遠影響整個社會發展。