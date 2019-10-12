機場快綫今明3時起　九龍青衣博覽館3站暫停服務

機場快綫服務今明兩天(12日及13日)將會在下午3時起作出調整，九龍站、青衣站及博覽館站的機場快綫列車服務到時會暫停。

港鐵昨晚(11日)表示，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務今明兩天下午3時起，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站。九龍站、青衣站及博覽館站的機場快綫列車服務也會暫停。而香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。九龍站的市區預辦登機服務，由下午2時起暫停。

另外，機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快綫乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於地面層協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

港鐵促請乘客預早計劃行程或考慮使用其他交通工具。留意港鐵網頁、手機應用程式MTR Mobile，車站及列車廣播發放的最新車務安排。