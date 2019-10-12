探射燈：教局「3層支援模式」　校本為主欠透明度

中、小學SEN支援政策以校本為主，缺乏針對性和透明度。

學前康復服務輪候時間雖長，但種類多元化，能就不同特殊需要作針對性訓練。近年又推出到校服務和訓練津貼作過渡，支援漸趨完善。但6歲以上的SEN學童支援政策以校本為主，由學校決定訓練內容，缺乏針對性，家長認為成效不大。

教育局於公營中、小學實行「3層支援模式」，因應學生的特殊需要程度將支援分為3個層級，按各層級的學生人數向學校提供津貼，上限為150萬港元，由校本決定如何使用津貼以及所提供的服務。

羅太的長子Bosco小三時確診患有注意力缺乏過動異常症和讀寫障礙，學校提供每年6至8課的社交訓練和音樂治療，她承認兒子接受治療後情緒較穩定，專注力亦有所提高。「不過啲訓練要湊夠一班人先開，可能呢個學期有，下個學期冇，令佢病情反反覆覆。」另外，學校以增加默書時間、提供考試範圍作為其讀寫障礙的「支援」，但幫助不大。

她認為有關政策透明度不足，學校未必會主動向家長報告子女支援層級、服務內容，家長亦不清楚津貼是否切實用於其子女身上。香港社區組織協會社區組織幹事黃文杰建議，教育局向中、小學SEN學童每年發放定額津貼，家長可因應子女需要，向機構購買針對性訓練或興趣班。她又建議該局參照言語治療津貼，加開其他如注意力缺乏過動異常症等專項津貼，照顧不同特殊需要學童。

教育局發言人表示，該局除向學校發放常規資助外，亦一直為學校提供額外資源、專業支援及教師培訓，以協助公營普通學校照顧有特殊教育需要的學生。

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