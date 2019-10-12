探射燈：到校學前康復服務　增額後仍僅達要求

資助學前康復服務供不應求，政府2015年推出「到校學前康復服務試驗計劃」，資助非政府機構為正輪候服務的特殊學童，於其幼稚園或幼兒中心提供到校訓練，以作為過渡服務。去年10月將之常規化，本月初更將服務名額增至7000個。有教育心理學家指，政府的支援達到基本要求，惟應對嚴重個案，如有行為問題的自閉症學童，則仍需要額外資源去配合。

「到校學前康復服務」由非政府機構統籌的跨專業團隊，包括職業治療師、物理治療師、言語治療師、臨床或教育心理學家等，為就讀於幼稚園或幼稚園暨幼兒中心6歲以下有特殊需要的幼兒提供到校訓練。註冊教育心理學家彭智華指，教育心理學家的工作有多項，如評估學童的語言能力，是否有讀寫障礙，是否適合升班等，再給予專業意見予團隊。

彭智華續指，目前對特殊需要兒童的支援基本足夠，惟近年自閉症學童有上升趨勢，自閉症個案有多種情況，如學童的智力是否正常，是否有行為問題等，若學童同時出現多種徵狀，家長或需要尋求外間專業服務，在此方面需要更多資源去應對。

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