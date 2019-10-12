探射燈：社署教局服務斷層　累特殊童延誤受訓

近年特殊學習需要（SEN）學生人數不斷上升，政府支援服務卻不足。有幼兒即使有明顯自閉症徵狀，拖延近2年才確診，輪候特殊幼兒中心期間病情惡化，險錯失治療黃金期。目前社署資助學前康復服務平均輪候達16個月，有學童輪候到學位卻只獲1年服務。關注團體直指，社署和教局分別統籌學前和學齡特殊支援服務，但部門間缺乏協調，服務斷層。

Alice在兒子瞬瞬約1歲時發現有明顯自閉症徵狀，但母嬰健康院姑娘評估後，未有轉介醫生會診。至瞬瞬2歲覆診時，醫生轉介他到兒童體能智力測驗中心評估，至9個月後才確診嚴重自閉症、整體發展遲緩。確診SEN兒童可輪候社署的資助學前康復服務，但平均輪候時間為16個月。瞬瞬輪候專為嚴重SEN兒童而設的特殊幼兒中心（S位），2年輪候期內感統問題惡化，「好絕望，等到有服務，0至6歲嘅治療黃金期已經過咗。」Alice無奈帶兒子到私人機構訓練，2年間花費逾30萬港元。

羅太幼子Brian 3歲多確診發展遲緩，羅太為他申請兼收弱能兒童的幼稚園（I位），輪候1.5年，至幼稚園高班時終獲派位。「讀I位嗰年佢進步得好快。」但畢業前老師建議Brian重讀高班，詎料重讀期間完全得不到額外SEN治療，因6歲前的特殊兒童支援服務由社署負責，但6歲後的支援服務則由教局統籌，致其服務突然中斷，羅太只好帶Brian到私人機構訓練，即使獲半額資助，學費仍為這單職家庭帶來沉重負擔。

香港社區組織協會社區組織幹事黃文杰認為，一般新症評估時間超過1年，加上1至2年學前康復服務的輪候期，不少個案因而錯過治療黃金期。她坦言，政府推展學習訓練津貼和到校服務等，有助填補輪候期間的空窗期，卻仍未解決學前和學齡SEN學生支援斷層問題。她建議政府將該兩項支援措施延至小學及中學。

社署發言人回覆指，現時學前康復服務只提供予6歲以下就讀幼稚園的特殊需要兒童。然而，如有在新學年年滿6歲的特殊需要兒童經評估為需要繼續接受康復服務，便可申請延續服務。

教局發言人表示，本學年起與社署、醫管局和衞生署推出優化機制，把學前SEN兒童的評估資料和進展報告在新學年前傳遞給小學，讓學校及早知悉，加強幼小銜接，從而為他們計劃和提供適當的支援服務。

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