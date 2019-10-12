Dr.東：啡與酒可防心臟病﹖　專家籲適量為佳　

工作前飲杯咖啡提神、工作後飲酒放鬆，是不少都市人的生活習慣，這種習慣可會為心臟帶來正面抑或負面的影響呢？香港心臟專科學院院士、心臟科專科醫生黃志遠歸納多份外國文獻的研究，忠告從無飲酒或咖啡的人，切勿將這些飲料當作增強血管健康的「補充劑」。若短時間內暴飲咖啡或酒，勢增加中風風險。

近年外媒多番引述各國的醫學實驗，提倡適量飲用咖啡對預防心臟病有好處，當中指出咖啡因可以刺激心臟，有提神的作用，亦有動物實驗指出咖啡因可助胰島素水平穩定，有助控制血糖，看似益處多多。不過，黃志遠翻閱了多份醫學文獻，發現大部分屬觀察性研究，至今未能證實飲咖啡會為心臟健康帶來好處，因果關係未明。在沒有實證及更大型的研究下，他認為市民不應貿然將咖啡當補品：「如果一直無飲用習慣，不應該為了強心，當飲咖啡是增強血管補充劑咁飲用。」

那麼希望預防心臟病的「咖啡迷」應否戒啡呢？黃志遠認為有飲咖啡習慣的人未必要「全戒」，關鍵在飲用的份量不可太多。醫學文獻曾經找出心臟病風險與飲咖啡的關係，當中提到，如果每日攝取不超過400毫克咖啡因，相等於飲用2至3杯的普通份量即磨咖啡的人，心臟風險有機會比完全無飲咖啡習慣的人低。黃說，這有機會因為一直無飲咖啡習慣的人，本身已因不同程度的健康問題而不敢喝咖啡，因此得出無飲的人健康風險較高的結果。更值得留意的是，長期飲用超過普通份量的咖啡，心臟問題的風險便逐漸提高，而且愈飲得多，風險愈高。黃解釋，因為攝取過量的咖啡因，長遠會導致血管收縮退化及血壓上升，間接增加心血管病和中風風險。

至於飲用低因咖啡風險會否有不同情況，黃就說，暫未能證實有分別。他建議咖啡一族可考慮以脫脂奶取代全脂奶沖咖啡，盡量不添加糖份，這是較健康的飲法。

除了咖啡，他特別提到過量飲酒亦有機會導致心臟發大，心臟衰竭，患者會容易感氣喘、腳腫等，需要服用調節心臟功能的藥物和去水腫藥控制病情，部分人更要接受戒酒輔導，提醒不論有無心臟病，市民都切勿將酒精飲品「當水咁飲」。

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