網民熱話：洋婦好架勢　巴士撐腳1人佔3座位

成日話港人雙重標準？其實未必！近日有外國婦人在巴士車廂內不守禮儀，不但把手中飲品放在旁邊座位，又將雙腳撐向對面，1人連佔3位，遭到網民狂轟：「請佢畀3份錢啦！」

網民Connie Lau前日（10日）在Facebook群組「香港交通突發報料區」發布貼文。只見該名外國婦人坐在巴士下層後排座位，她將手中飲品按在旁邊座位，左腳撐向對面，右腳蹺起，坐姿極為豪邁。事主在貼文表示，「我睥咗佢好耐，佢扮唔知。」從圖片可見，該名婦人嘴帶笑意，春風滿面，似乎對自己的行為毫不在意。

貼文發出後，網民狠批婦人無禮「自私X」，又指事主應當面勸止，「直接行過去話佢啊」；有人斥香港人持雙重標準，「見到外國人，香港人就X縮，平時好惡㗎」，不過亦有留言指個人質素與地區無關「無文化，無分膚色」，「其實每個國家都有壞人」。

網民有話說：

Terence Ng：「見到問題唔出聲」，又一例證

John Lo：其實仲有咁多位，點解要去介意？我無分國籍去講

Hung Hokchi：要同佢講，這樣是不對的，睥有乜用

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