修例風波：楊潤雄指較多學生被捕令人擔心　政治不應入校園

修訂《逃犯條例》引發多場示威活動，當中不少年輕人被捕。教育局局長楊潤雄今早(12日)出席電台節目時表示，在9月開學及《禁止蒙面規例》實施後，有較多學生因社會事件被捕，情況令人擔心。

對於有意見認為香港教育制度出現問題，他指希望未來在學校教育上，幫助學生掌握正確價值觀，包容和尊重他人意見，及要有守法觀念，不應以暴力表達想法。而學校亦應要有平和的環境，不應將政治訴求或活動帶入校園內。

楊透露，教育局目前正跟進幾十宗有關涉及教師的反修例個案，強調仍然對教育界有信心，相信教師可以用專業態度處理學生情況。對於早前有專上學院講師因指要嚴懲反修例人士而被學生包圍，楊認為學生不應以群眾活動和壓力，及以咒罵和不禮貌形式對待持不同意見的教員，又認為學生行為影響言論和學術自由。

他續指，家庭和社會教育同樣重要，兩者要與學校教育配合，建議父母要教導子女分辨對錯，而社會上部分成年人支持違法行為，可能令年輕人在守法上有錯誤觀念，希望家庭和社會教育配合學校教育，否則學校工作會事倍功半。