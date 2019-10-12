修例風波：疑撐執法遭異見者4度砸舖　店主堅持立場不退縮

反對修訂《逃犯條例》及實施《禁止蒙面規例》引發的社會衝突持續，支持政府或執法部門的商戶及店舖屢成破壞對象。位於屯門栢麗廣場一間售賣電子遊戲機店店主反映，店舖自10月4日起已遭4次破壞，昨晚再接獲管理處通知，店舖的玻璃、閉路電視均遭打爆、貨架被拉倒、貨品四散滿地，損失慘重。惟店主揚言，就算再受破壞，生意大跌，也不會退縮或改變支持執法部門的立場。

店主萬先生表示，他於5年前違法佔領行動時已支持執法部門，最近亦有在社交網絡發表支持執法的言論，懷疑被持相反意見的人破壞店舖，該店於10月4日、6日、7日及11日晚上共4次遭破壞。他自10月7日店舖被砸毀後，已安裝閉路電視但都被打破，管理處昨晚已報警，他稍後亦要到警署跟進，若要翻查閉路電視紀錄仍需時，故暫未能確定是甚麼人所為。

萬先生指，警方目前仍在調查店舖多次被毀壞的情況，至今仍未能破案。對於連翻被破壞，他無奈表示受近月示威影響，商場人流減少，生意已跌兩至三成，還未計維修費用支出，簡直雪上加霜。他又稱，近日不少熱心市民和街坊於網上發起行動，義務幫助店舖修復，又特意前往該店消費，令其很感動。他表明即使再有破壞行動也不會退縮：「如果我講嘅說話，你唔認同，就要搞到我死，實在太專制、太橫蠻，我唔會支持呢種滅聲風氣，立場都唔會改變！」