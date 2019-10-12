從藝術玩樂學相處　情緒健康計劃助改善家長幼兒關係

情緒健康計劃透過不同的藝術媒體，令雙方能以遊玩心態改善親子在生活間的分歧。(林祐權攝)

家長是幼童成長階段最重要的學習榜樣，如果家長情緒管理不好，對幼童成長影響深遠。東華三院在2016年起推行的遊藝「心」林．幼兒情緒健康計劃，透過不同藝術媒體，讓幼童認識情緒，學習表達和接納自己感受，促進他們的情緒健康發展，同時透過專業團隊教導家長如何從玩樂中跟小孩相處。計劃成效中，家長的正面態度和幼童的正面情緒，均有所提升，團體未來希望為社區中7000名基層家長和小童提供服務，共同改善家長與孩子間的關係。

東華三院何玉清教育心理服務中心在該計劃中，透過不同的藝術媒體，例如視覺藝術、舞蹈動作、戲劇互動、故事敍述及遊戲等，讓家長及幼童投入玩樂當中，令雙方能以遊玩心態，不批評被去學習和成長，期望改善親子在生活間的分歧，締造良好親子關係。

香港大學行為健康教研中心博士後研究員温浩然表示，研究計劃中成功以問卷訪問134名家長，包括63名實驗組家長及71名對照組家長。在實驗組的一群家長中，他們的正向情感、放下批判態度等分數均有所提升；至於孩子的善意行為及認知靈活性亦有大大改善。