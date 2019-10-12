建築署員工到警宿舍工作遭制服受傷　警稱該人員與住客爭執

網傳有建築署人員於上水警察宿舍工作時，被疑似休班警制服在地致受傷。

網傳有建築署人員上周於上水警察宿舍工作時，被疑似休班警員制服在地及受傷。警方回應指事件中建築署人員與住客發生爭執，警員在保安求助下到場調解，強調過程中並無執勤中的警務人員與任何人士發生衝突或身體碰撞。

網上近日流傳指，有建築署工程監督於本周三(9日)到上水警察宿舍工作時，被一名疑似休班警員未有表明身份及查詢情況下，被制服及壓在地上引致受傷。

警方發言人表示，當日下午有兩名建築署人員進入上水警察宿舍範圍工作，期間疑因訪客登記及拍攝問題，與住客發生爭執；雙方疑發生身體碰撞，因此上址保安向於附近執勤的警務人員求助。經警方調解後，涉事建築署人員向保安登記，其後繼續進行工作。警方指，過程中並無執勤中的警務人員與任何人士發生衝突或身體碰撞，亦無任何人士表示需要就先前提及的爭執作出投訴或跟進。

建築署對此回應指，該署一名工程監督職員於當日下午在上水警察宿舍範圍内進行外牆視察，期間曾被一名男子按下並查問身份，經表明工作身份及宿舍管理處和警察查詢後，該署職員隨後完成有關工作。該署職員其後經醫生檢查，發現右手輕微拉傷。警方現正了解事件詳情。

該署表示，在一般情況下，當接獲政府管理部門通知政府建築物有損毀或缺陷的情況，署方會盡快進行現場視察及評估有關狀況，以便安排所需維修工程。