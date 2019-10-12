修例風波：網民雜物堵路反《緊急法》　警將驅散

【18:05】深水埗警署及旺角警署報案室服務暫停。警方指暴徒在長沙灣政府合署外縱火，撬開鐵閘進內破壞，警將作驅散行動。

【17:35】港鐵指因應九龍區有公眾活動，個別車站會因應情況隨時關閉車站及出入口。

【17:10】有示威者向長沙灣政府合署撬閘及縱火，大批防暴警到場戒備。

【16:55】遊行隊伍隊頭抵終點深水埗運動場，有人呼籲參加者明天再參與相關活動。

【16:50】警方於深水埗警署內部署水炮車及銳武裝甲車。

【16:35】康文署宣布九龍公園及深水埗運動場關閉。

【16:31】有遊行人士於油麻地彌敦道架設路障，佐敦則有防暴警察戒備。

【16:26】警方在尖沙咀警署正門，以兩個雪糕筒插上一枝黑旗。

【16:23】尖沙咀警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者立即停止違法行為及離開。

【15:43】遊行參與者王同學認為，政府和警方在近期一連串事件中均要負上很大責任，並且對警方聲稱沒有人死亡的說法感奇怪，他認為警方應拿出證據以釋除公眾疑慮，再加上政府遲遲不願成立獨立調查委員會，乃導致民怨四起的主要原因。

【15:20】黑衫軍已起步，沿彌敦道遊行，步向旺角方向。

反修例風波持續近4個月愈演愈烈，政府宣布引入俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》至今已一星期。有網民今午(12日) 發起遊行反對，由尖沙咀鐘樓遊行到深水埗運動場。

下午3時許，近1000人在鐘樓聚集，大部分人身穿黑衫和戴上口罩，高叫「我有權，戴口罩」、「蒙面無罪，立法無理」、「Fight for freedom，Stand with Hong Kong」等口號表達不滿。現場警力不多，只見幾名防暴警察於梳士巴利道戒備。