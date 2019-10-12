每日一片：私家車突切線　鄰車扭軑避車失控釀意外

馬路炸彈無處不在，司機駕駛時需特別小心。近日網上流傳一段片段，有在快線行駛的私家車轉線時未有打燈，旁邊車輛司機見狀立即扭軚閃避，惟失控與兩車相撞。事件引起網民熱議，部分網民認為私家車未有打燈下突然切線，十分危險；亦有網民則認為欲閃避的私家車「扭軚太急」，只要收油便可避車。

事發在昨晚（11日）7時，地點在往上水方向的新田公路。從目擊者Mok Human在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的車Cam片所見，一輛私家車在中線行駛途中，右方快線突然有另一輛私家車在「無打燈」情況下切線駛近。中線車司機見狀，「左扭再右扭」閃避，惟卻失控與快線車及前車相撞。由於衝力太大，中線車更一度彈起，撞向防撞欄後才停低，期間車底更出現小量火花。

事後網民討論誰是誰非，有人質疑中線的私家車司機「揸得好快，所以失控」，甚至形容司機「豬一般操作」，亦有網民建議司機「收一收油就得啦，唔使扭軚」。而該快線車亦被批評危險駕駛，未有打燈便轉線，累中線車炒車。

警方發言人表示，事件涉及一名彭姓司機，35歲，報稱頸痛及腰痛，送往博愛醫院救治。至於另一名司機姓鄭，37歲，則毋須送院。案件列作「交通意外有人受傷」處理。