政Whats噏：國際活動接連取消　馬逢國憂冇回頭

每年嘅維港渡海泳都會吸引唔少政商界人士及海內外人士參加，點知今個月27號嘅維港泳就突然取消咗，其中商務及經濟發展局局長政治助理馮海容丶立法會會計界議員梁繼昌都報咗名參加，結果冇得游，都覺得好失望。而立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國往年都有參加，但今年就因為冇時間練水，所以冇報名，但佢就話近期好多國際大型活動都搞唔成，甚至轉去其他地方舉行，擔心呢啲活動一去冇回頭！

馬逢國話，渡海泳重辦之後曾經參加過兩次，原本今年都想報名參加，可惜冇時間練水，又要試水呢樣嗰樣，起碼都要提早幾個月準備，結果就冇報到名喇，但佢就話雖然自己冇影響，但見人哋冇得參加都覺得好可惜、好遺憾，仲話啲參加者一定好失望添。

佢又話，主辦機構一定唔想取消嘅，事關當年重辦都好唔容易，同政府溝通咗好耐，各部門作出調動先搞得成，雖然話有人贊助，但今次搞唔成，相信都浪費咗唔少人力物力，對香港都有一定影響。例如渡海泳有國際組、挑戰組，外國參賽者一早來港準備，結果賽事前兩個星期先話取消，唔單止影響香港國際聲譽，機構冇咗個重要活動，金錢上都有損失。

馬逢國又話，除咗今次渡海泳取消，最近啲單車節、美食節等大型活動都陸續取消，唔單止影響體育氣氛及發展，仲畀人覺得香港社會唔和諧，外國人對香港信心降低；佢仲特別提到今年嘅Formula E電動方程式賽事都取消埋，轉咗去摩洛哥馬拉喀什舉行，好有可能一去不復返，分分鐘一斷就斷晒，以後都唔喺香港舉辦喇！

至於梁繼昌就話，報咗名冇得游梗係好失望啦，仲話自己唔使特別為比賽操水，因為平時游水都以1000米起跳喎！而去年都有參加渡海泳嘅馮海容就話今年都有報名，對取消活動感到失望，但都冇辦法，明白室外活動要考慮安全問題。對於最近咁多活動取消，某程度對經濟有影響，會唔會有啲咩招數幫手救亡呢？馮就話有持續同業界、商界及零售相關行業接觸，睇吓有咩實質嘢可以幫到手喎。