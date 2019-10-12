政Whats噏：下周三前仍未選出內會財會主席　建制憂泛民掌權

立法會內務委員會及財務委員會至今仍未選出正、副主席，內會主席李慧琼及財會主席陳健波急急喺下周三(16日)大會前加會繼續選舉程序，聽講因為係擔心主持會議嘅大權落入泛民主派手中。

據聞建制派考慮到下周三為新一立法年度會期開始，其時若仍未選出內會及財會主席，李慧琼同陳健波都已失主席身份，若之後再開會，隨時係由最資深議員主持，亦即民主黨涂謹申，有鑑於修訂《逃犯條例》嘅法案委員會中，涂主持會議一拖再拖，加上泛民表明財會唔應該正常開會，令建制憂慮若再由涂主持會議，進度勢遭拖延。

24名泛民議員日前聯署質疑陳就下周一(14日)開會嘅決定，財會秘書今日(12日)回覆指，目前陳仍然係財會主席，有責任召開選舉下任主席嘅會議，陳認為議程積壓，冀盡快開會，亦無議員通知秘書處下周一會離港。泛民晚上再次去信，重申反對當日開會，稱唔少主席候選人當日有其他公務在身，批評同樣係候選人嘅陳健波決定有偏私之嫌。

此外，立法會多個事務委員會，以及人事編制小組及工務小組都截止報名，大部分建制派都「冧友」加入12個委員會或以上，但泛民就未有全部「冧友」，聽講泛民目前想守住保安、政制、司法及法律事務委員會，呢3個委員會人數都有50人或以上，因為同反修例風波嘅「五大訴求」關係密切。有分析就認為，涂謹申都有加入呢3個委員會，若有心拖延，隨時有排都未選出正、副主席。