政府擬設獨立機構統籌過渡房屋項目　議員斥浪費資源

政府擬建過渡性屋邨，增加過渡單位供應。消息指當局擬於新一份施政報告公布成立一個獨立機構，統籌全港過渡房屋項目，改善目前由非政府機構主導項目時遇到「政出多門」帶來的難題。惟有立法會議員批評政府一開始沒有主動擔起推動過渡屋的責任已屬「卸膊」，如今若再另設獨立機構作統籌，質疑做法疊床架屋，浪費資源，「非政府機構要推動過渡屋大感吃力，政府另再成立機構猶如製造一隻怪物，卻無助增加單位供應！」

政府於去年6月宣布在運輸及房屋局成立「過渡性房屋專責小組」，為民間團體推展的過渡性房屋項目提供支援，並就相關的行政或法定程序提供協助。運輸及房屋局局長陳帆曾表示，小組探討建設過渡性屋邨，以期增加單位供應。據了解，政府有意參考外國成立社會房屋企業的經驗，擬成立獨立機構統籌全港過渡房屋項目，而首個過渡性屋邨亦有望撥予新成立的機構推展。該機構會負責覓地、聯絡部門及建屋等，最後將項目交予非政府機構營運；而房屋協會及市建局等具建屋經驗的機構或須為其提供建屋意見。

立法會議員柯創盛批評政府一開始已將提供過渡房屋的責任外判，令現時非政府機構推行過渡屋項目往往力不從心，在工程顧問及結構技術方面屢遇難題，興建項目過程更須與不同部門如地政總署及建築署等周旋。一旦再另設獨立機構處理，無疑令市民有感當局繼續不負責任，「與其攞公帑去營運另一機構，不如攞該筆錢去起多幾間過渡單位！」柯又建議政府「的起心肝」於推動過渡屋上擔任主導角色，每年為此訂立目標供應量，以紓民困。

房屋委員會委員招國偉指出，非政府機構主導過渡屋項目時難免遇到技術及管理困難，他指若當局有意另設獨立機構作統籌，理應找來相關的專業人士負責營運，或者索性考慮交予房協作統籌，減輕非政府機構面對的壓力，「房協經驗豐富，亦冇條例限制，彈性較大。」