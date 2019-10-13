領展收緊泊車優惠　商戶斥生意差還添亂

連月衝突重挫商場及店舖生意，正當零售業界希望商場及發展商減租紓緩經營壓力之際，領展卻擬本月21日更改商場泊車優惠，由任何商戶消費滿指定金額可享泊車優惠，改為須以電子消費才可獲相關優惠，如以八達通消費，商戶便須耗3000港元安裝相關系統，費用全由商戶承擔。領展旗下商戶對新措施大表不滿，批評措施變相收緊客戶泊車優惠條款，預料商場人流及消費會進一步下跌，商戶批評領展在艱難時刻沒有體恤商戶，反而百上加斤。有市民得悉領展商場的泊車新規定後，明言以後會減少到有關商場消費。

陳先生於沙田禾輋廣場經營中菜館6至7年，對領展更改商場泊車優惠大感無奈，他表示，不少商戶及店方均以現金交易，擔心禾輋商場改為只有電子消費才可享泊車優惠後，客方及市民會減少光顧，因商場附近有其他競爭，其他企業會提供較便利的泊車優惠。陳續指，自六月起，他的店舖生意已受反修例風波影響，生意額預料下跌30%至40%，領展的新措施領商戶經營壓力雪上加霜。他狠批領展不但沒有向商戶提供協助，如減租等，反在艱難時間更改相關優惠，商戶若要向客戶提供八達通的電子消費服務，便需自費3000港元向八達通公司支付安裝相關系統的手續費。

經營運動用品店的譚先生亦表示，自反修例風波開始後，生意已經大跌近一半，他指舖頭所在的商場多做「街坊生意」，有三分之二客戶以現金消費，擔心會客戶會因泊車優惠收緊而反感，減少商場客流量。經營食店的盧先生亦指，店舖暫只接受現金，由於平日有不少市民會選擇由市中心到禾輋廣場消費，憂慮客人會因為新推出的條款而選擇其他餐廳，他希望領展可以沿用原先的泊車優惠，和推出更多措施吸引市民到商場消費。

街坊楊先生表示，平常會開車到禾輋廣場消費，多以現金交易，並會使用泊車優惠。以後若收緊泊車優惠，他或會減少到該商場。

領展回應指，因過去發現有以現金付款的商場重複列印多張收據，為避免濫用而決定在本月底更改泊車優惠，明白安裝電子貨幣付款設施或涉及一定的成本，但有經驗顯示一些商戶裝設電子貨幣付款設施後，客源及生意額都有增長。領展又提到，有旗下商場曾因公眾活動而暫停營業，如黃大仙中心，正積極制定方案，冀盡快為受影響的租戶提供紓緩措施。