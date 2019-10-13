東方日報A1：中方3900億買農產　僅獲暫緩加關稅

美國總統特朗普上周五（11日）在白宮接見中國國務院副總理劉鶴，宣布兩國就經貿問題達成第一階段的「可觀」協議，中方承諾每年採購四百億至五百億美元（約三千一百二十億至三千九百億港元）美國農產品，並進一步開放金融市場。華府則暫緩周二生效、上調二千五百億美元（約二萬億港元）中國貨關稅的措施，並考慮是否將中國從匯率操縱國除名；特朗普預期兩國領袖十一月於亞太經濟合作組織峰會（APEC）簽署協議。由於中美仍有第二甚至第三階段談判，美方或步步進逼要求中方更多讓步，令這場貿易戰充滿變數。

中美完成一連兩日的第十三輪高級別貿易磋商後，特朗普宣布兩國達成了第一階段協議，雙方就知識產權、金融服務及購買農產品達成共識，將於未來三至五周把內容寫成文本，或於下月十六至十七日在智利舉行的APEC峰會期間簽署，之後隨即展開第二甚至第三階段談判。美方亦接受中方邀請，於峰會前派貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽到北京磋商，至於何時舉行中美領導人峰會，則需由中方決定。美媒形容雙方開始貿易休戰。

特朗普多次強調，中國承諾購買大量美國農產品，數量比過去最多的總值一百六十億美元（約一千二百五十五億港元）多二點五倍，而且於數周前已開始採購，購買量更由原本的總值約二十億美元（約一百五十七億港元）增至八十億美元（約六百二十七億港元），大豆價格亦開始回升，對農民來說是好協議；劉鶴則確認中方已採購了二千萬噸美國大豆。萊蒂澤補充，中美於衞生與動植物檢疫、生物科技等農業結構性議程達成共識，美國農產品日後可更容易銷往中國。

除了農產品，金融服務及貨幣亦是首階段談判的重點。中方同意就如何管理人民幣匯率列出指引，並向外國金融服務機構進一步開放市場，並加強保護美企的知識產權。姆紐欽稱雙方在外匯市場等議題達成共識，已接近完成協議，簽署首階段協議後會考慮是否撤銷中國的匯率操縱國地位。美方則於關稅問題讓步，特朗普批准暫緩上調二千五百億美元中國貨的25%現行關稅至30%，至於是否按計劃在今年十二月十五日對約一千六百億美元中國貨加徵15%關稅，就要視乎談判進展而定。

特朗普被問及為何會由他早前主張的全面協議，變成現時的階段性協議，他解釋因為中美貿易糾紛複雜，牽涉多個範疇，分階段處理會較好，而且今次達成的協議比五月的更「大」，又包含此前沒有的外匯市場問題。以採購農產品為例，他稱中方上次僅同意購買二百億美元產品，今次卻倍增。

劉鶴則形容協議不只對中美有好處，亦惠及全世界，更向特朗普轉交來自中國國家主席習近平的中、英文信件。中國商務部於上周六表示，中美坦誠討論共同關心的經貿問題，在農業、保護知識產權、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉移、爭端解決機制等議題取得進展。

中國官媒形容協議符合兩國人民和國際社會期待，但指出中美關係較以往複雜，加上有人想把經貿問題政治化，恐怕要經歷較長過程才可達成兩國接受的解決方案，後續不少問題仍然充滿不確定性，必須保持足夠耐性和戰略定力。另有內地評論分析，中美領導人都急切需要這份協議，否則「中國的四中全會沒法開，開了也臉上無光」。

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