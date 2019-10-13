港鐵所有服務正常　維持10時結束服務

港鐵今日（13日）清晨表示，所有鐵路綫列車服務今日將維持正常，不過與昨日（12日）一樣會維持晚上10時收車，以便繼續修復被破壞設施。

港鐵昨晚已事先張揚，今日所有列車服務會正常和維持10時收車的政策，到今日清晨再進一步描述詳細安排，主要集中在輕鐵上。港鐵表示所有輕鐵綫路恢復行駛，不過705與706綫混合行駛，705、706和751綫在天水圍區改道，751綫在屯門區則不停友愛站，610綫班次就會調整至每15分鐘一班。另外所有輕鐵列車不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站和天水圍站。

機場快綫方面，由頭班車起會提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的正常列車服務，但在下午3時起至尾班車，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，期間不停九龍站、青衣站及博覽館站。而香港站市區預辦登機手續服務會維持正常，九龍站市區預辦登機服務則於下午2時起暫停。

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此在確定車站及沿綫設施能夠在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。