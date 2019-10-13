網民熱話：外傭疑懶理婆婆遭公審　僱主急發貼文澄清

不時有網民在社交網站公審外傭，惟當中孰真孰假？近日有網民途經新屯門中心，聲稱目擊一名印傭送一名年過九旬的婆婆到快餐店後便不見蹤影，遺下婆婆一人逾個半小時，質疑印傭未有妥善照顧婆婆。事件引起網民關注，紛紛留言希望能通知僱主。惟僱主得悉事件後，急急發貼文澄清。

網民提供照片所見，戴帽的婆婆一人坐在快餐店，身旁未見有人陪伴。網民發貼稱，見到一名印傭推着輪椅，載着一名年約90歲婆婆到快餐店後，「求其」扶婆婆坐上椅子便離開。過了一個半小時，該名網民再到快餐店，發現婆婆仍然獨自坐在原位，於是向婆婆旁邊的人查詢，發現印傭每次都會遺下婆婆在快餐店。網民稱對事件感到心痛，更怒斥印傭「X街」。

該貼得到不少網民留言，大部分網民批評外傭做法不妥，希望僱主能關注事件。不過，僱主後來在原貼留言，並在另一Fb群組發貼澄清事件。僱主解釋，家人均得知是婆婆要求外傭帶她到快餐店「歎冷氣」及與其他長者聊天，而外傭亦不希望婆婆跟隨自己買餸，擔心婆婆太辛苦。

僱主表示，外傭陪伴婆婆6年以上，對婆婆的照顧無微不至，「姐姐是個好乖，好有禮貌的女孩子，婆婆亦很錫姐姐，姐姐對婆婆好似親人一樣。」僱主又指，該網民並非全程在快餐店，根本不了解事實全部，希望網民「高抬貴手」，不要令其外傭難受。

僱主澄清後，原文已被刪除。網民批評公審外傭者是「未審先判」、「看圖作文」。有網民則認為目擊事件的途人是為婆婆好，亦有人揶揄香港人：「工人做乜都錯㗎啦」。

網民有話說：

Carmen Yu：依家啲人最叻看圖作文

Punzel CL：搞清楚是誤會就好！影相嘅都係為婆婆好！

佟健華：不求甚解的好意，好多時都會變成毒藥

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