修例風波：稱經濟比沙士嚴峻　張建宗冀立會議員互諒紓民困

持續4個多月的反對修訂《逃犯條例》風波引發的示威及暴力衝突不止，對包括旅遊、零售及餐飲等行業造成衝擊。立法會將於周三(16日)復會，政務司司長張建宗今(13日)發表網誌表示，香港正處於外憂內患，經濟下行風險看來比沙士和金融海嘯時更嚴峻，面對極大壓力，故懇請議員確保立法會有秩序、有效率和暢順地運作，避免香港停滯不前。

張指出，立法會目前仍在審議的15項條例草案中，涵蓋不少民生項目，亦有740億港元工程撥款，以及政府在8月中推出的利民紓困措施，都等待財務委員會審批，希望立法會能夠順利展開工作，盡快處理大量積壓的項目，尤其與市民福祉息息相關的法案和撥款建議。

張又稱，香港不能長期處於目前的不穩定狀態，而和諧互動的行政立法關係是有效管治的關鍵，政府期望與立法會跨黨派議員在互相尊重、包容、理性，以及求同存異的基礎上，為市民謀福祉。政府亦會努力爭取議員的支持，從老百姓的角度出發，讓有利民生的項目獲得適時處理並盡快通過，以解市民的燃眉之急。

另外，他提到復會當日，行政長官會在立法會宣讀新一份《施政報告》，之後保安局局長會宣布正式撤回《逃犯條例》修訂，過程不涉及投票或辯論。