逾百人健障行輸出正能量　林正財稱政府擬檢討綜援

香港傷殘青年協會今(13日)舉辦「健障行．共融．運動同樂日」，過百名健全及殘疾人士一同參與，該活動希望透過籌款，資助殘疾人士的普及運動發展，以彰顯殘疾人士能力，達致傷健共融。

健障行漫步路線由青衣海濱公園至青衣東北公園，全程共4公里，沿途設有推廣普及運動攤位及多個互動共融體驗，參加者從而感受殘疾人士運動時所面對的重大困難和挑戰。

不願上鏡的殘疾參加者古女士指，希望同路人多參加這類活動，感受社區關懷，讓別人多了解自己，從而培養正面情緒。她明白，不少人要面對自己要坐輪椅都不能接受，因而不願意外出，並產生很多負面情緒，希望這些活動能與同路人彼此了解，亦重新鼓勵自己振作。

安老事務委員會主席林正財致詞時指，活動充滿正能量，與殘障朋友一起參加共融運動，可讓身體健康一點，近日社會氣氛沉重，大家都很不開心，希望活動為社會注入更多正能量。平機會主席朱敏健則指，社會上對殘疾人士仍有偏見，希望大眾用同理心理解他們。

林正財致詞後表示，相信新一份施政報告會關注到基層市民及貧窮老人的需要，解決貧富懸殊的問題，希望新措施能減少貧窮長者的數目。林指，當局計劃檢討綜援系統，預料幫到部分貧窮長者紓緩貧窮，若政府調升長者生活津貼金額亦是好事。