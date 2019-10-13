綜援出雙糧難解生活所需　逾80%受助人促重新檢討制度

政府將於本周三(16日)公布新一份《施政報告》，有基層團體「關注綜援低收入聯盟」調查發現，逾30%申領綜援人士認為，即使政府發放多一個月標準金也不能解決經濟困難，逾80%人認為政府應該重新檢討綜援制度，才可保障他們的基本生活所需。

關注綜援低收入聯盟在8月27日至10月11日期間，以網上問卷調查方式訪問132名申領綜援人士，以反映綜援人士居住、工作、醫療及照顧家人的狀況。在居住方面，調查指67.4%受訪者是公屋住戶，20.5%為劏房，其餘則包括村屋、院舍、露宿等。

在工作方面，一半受訪者有參加自力更生計劃，35%人有工作收入，但當中近一半人月入少於2500港元。而醫療方面，有近20%受訪者在過去5年出現視力問題，但當中40%人因經濟問題沒有配眼鏡來改善視力；另有高達80%人過去5年出現口腔牙齒問題但未有求醫。

問及對綜援制度意見，33.4%的受訪者認為政府發放多一個月標準金也不能解決經濟困難，81.5%人認為政府需要整體檢討改善綜援，86.3%人認為政府應改善綜援金額每年調整的機制。

組織認為，政府必須立即全面檢討綜援整個釐訂基準，以「基本生活需要調查」來重新訂立綜援標準金額，並重設成人及兒童綜援補助金和特別津貼等，使健全綜援申領者亦可得到基本生活所需。