修例風波：警文化博物館外放催淚彈　將軍澳沙田多家店舖被毀

警方在城門河近文化博物館一帶的單車徑，施放催淚彈。(李志湧攝)

【16:49】有示威者撬開屯門兆鄰政府綜合大樓的大閘，打破扶手電梯兩旁的玻璃，並搬走水馬及膠欄堵路；另外，沙田有人大肆破壞華為專門店，舖內物品被毀，雜物滿地，招牌亦被打爛。

【16:01】警方在城門河近文化博物館一帶的單車徑，施放催淚彈。

【15:41】示威者在獅子山隧道公路快閃堵路。

【15:29】將軍澳Popcorn商場落閘。示威人士集合後叫口號，再到優品360爆玻璃，再到將軍澳廣場先後到已落閘的魚尚、木板圍封的東海堂及美心西餅噴漆，並砸破優品360的多扇玻璃及大肆搗亂；示威者之後返回Popcorn，防暴警察經將軍澳廣場衝入Popcorn，拘捕一名穿黑衫少年，約過百街坊上前理論並要求警方離開，警一度舉起胡椒噴霧但最終冇噴，警逗留約半小時離開。

【15:28】一批防暴警在大埔超級城附近制服至少一男一女。

【15:18】示威者破壞輕鐵石排站設施。

【15:06】屯門蔡意橋附近有示威者堵路。

【14:46】有示威者向沙田站4號月台掟雜物。

【14:42】一批示威者行出屯門鄉事會路，V City對出十字路口被堵塞。

【14:34】警方在大埔超級城外舉起藍旗，有防暴警擎槍戒備。

反修例風波持續，在政府實施禁蒙面法下，有網民發起今午(13日)在全港多個大型商場罷買及集會。下午1時起陸續有人在多個商場聚集，其中觀塘apm有數十人聚集，部分人戴上口罩並高叫口號，而屬美心集團旗下的星巴克(Starbucks)則拉上大閘沒有營業，有人則在吉野家捲閘和元氣壽司的取票機噴漆。

屢次有大批示威者聚集的沙田新城市廣場，下午起黑衣人潮愈聚愈多，約200人聚集於中庭，部分人戴上口罩，有示威者掛起英文橫額，希望國際聲援香港和NBA風波主角、休斯敦火箭總經理莫雷。在九龍灣德福廣場亦有一批身穿黑衣人士聚集，有人揮舞港英旗幟。

另外，大埔超級城則有逾百人聚集，有人高唱《願榮光歸香港》；上水廣場亦有大批人士戴上口罩圍在各層欄杆，不時高叫口號，重申五大訴求缺一不可，有人更手持美國國旗；屯門市中心中庭也有逾百人聚集，屯門大會堂外有防暴。