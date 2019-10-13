每日一片：另類阻街法？　怪男「擒車」超吸睛

少林功夫好嘢？電影裏人人識功夫的橋段未必是真，但近日卻有男子大顯身手，在大街上上演「擒車」絕技，其靈活身手令網民看後亦調侃：「好有潛質拍蜘蛛俠」。

網民Sam Kwong昨日(12日)於Facebook群組「馬路的事討論區」上載短片，現場是旺角道與洗衣街交界位置。片段開始，一名光頭及上身赤裸的男子，在一架巴士車頭擋風玻璃上努力攀爬，男子邊爬邊叫囂，行徑奇異。期間男子雙手一度緊抓水撥，身體懸空，隨後又以水撥為支撐，不斷發力往巴士向上爬，甚至一度爬到巴士路線牌位置，又企圖將水撥扯下。

片末男子走回地面，半躺在路中心，加上被迫停下的巴士，將旺角道及洗衣街行車線「封死」，路過車輛都要停下等候。

雖然男子阻塞交通，不過不少網民都佩服其身手，短短一天時間便吸引逾千人讚好，近600人分享，不少人稱讚男子身手靈活，是「悟空托世」，「別浪費天分，出年搶包山吧」，調侃稱「蜘蛛俠唔記得着制服？」；不過亦有人「錯重點」，聚焦在水撥上，「水撥承受到人嘅重量，厲害」。