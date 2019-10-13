修例風波：鄭若驊稱禁蒙面法擾民有限　學者指易誤墮法網

政府實施《禁止蒙面規例》後，不少市民仍然擔心誤墮法網，導致人心惶惶。律政司司長鄭若驊今(13日)發表網誌解畫，指新措施對市民權利的干擾是極為有限，市民日常生活所受的影響不大，並已經充分考慮人權保障。惟有學者指出，市民若因個別而非政治原因經過示威現場，容易「中招」而誤墮法網。此外，因新規例沒有戒嚴等措施配合，同時刑期短、阻嚇性低，警方執法仍然存在困難。

鄭若驊在網誌指出，新規例只是禁止公眾集會或遊行人士使用蒙面物品阻止識別身份，同時授權警務人員在公眾地方要求市民移除口罩或蒙面物品以核實身份。政府已充分顧及《基本法》及《香港人權法案條例》內的人權保障，但表示權利並非絕對，而是可以施加限制，並已經在權利和限制之間取得平衡，認為不會損害市民的言論自由及集會自由。

她又稱，市民仍然可以在不蒙面的情況下，參加合法的公眾活動，被警務人員要求移除蒙面物品以核實身份後，可以立即戴回，因此新措施對市民權利的干擾是極為有限，而且與保障公共安全和公共秩序的合法目的相稱。此外，在規例訂明的情況下不可以使用蒙面物品外，市民在其他情況下一般仍然可以戴上口罩，日常生活所受的影響不大。

惟理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，新規例對市民仍然存在影響，部分市民可能因生病和人身安危為由帶上口罩，明星出行亦會遮掩身份，並非一定帶有政治立場。他認為政府應該實行部分地區戒嚴以配合新規例，避免戴口罩的市民路經示威現場，誤墮法網，同時政府應就規例發出清晰指引。此外，他表示違反新規例只會判刑一年，阻嚇性太低，又指新規例「雷聲大、雨點小」並無顯著作用，相信警方執法仍然十分困難。