修例風波：3男子涉9.14淘大傷人及9.21元朗刑毀案被捕

警方有組織罪案及三合會調查科，今日(13日)早上在九龍區拘捕3名男子，懷疑分別涉及9月14日九龍灣淘大商場的非法集結和襲擊傷人案，以及9月21日元朗YOHO MALL的非法集結及刑事毀壞案。

警方經深入調查後，早前鎖定一名任職地盤工人的28歲本地男子，以及一名報稱學生的15歲青年，懷疑他們在9月14日下午，疑因政見問題在淘大商場與多人口角及爆發衝突，期間聯同其他人進行襲擊。

據悉，28歲男子先在商場一處襲擊一男一女，而15歲青年則在另一時段地點，用手腳及雨傘向另一名女子施襲，並夥同該名28歲男子再毆打一名男子。傷者遭人圍堵指罵及拳打腳踢，致頭、手及腳不同程度受傷，男傷者曾被打至昏迷，其中一名女傷者更被打至3顆牙齒脫落。警方經調查後，以涉嫌「非法集結」及「傷人」拘捕該名28歲男子，並以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「非法集結」拘捕15歲青年。

另外，警方同時鎖定一名任職裝修工人的25歲男子，懷疑在9月21日晚上聯同其他人在元朗YOHO MALL商場破壞鐵閘、閉路電視鏡頭以及消防設備等公物，以涉嫌「刑事毀壞」及「非法集結」將其拘捕。

警方表示，3人現正被警方拘留調查，警方正積極調查案件，不排除稍後有更多人被捕。3人的關係目前仍在調查中，正調查背後有無其他人策劃及控制，以及是否存在其他動機。警方重申，十分重視公物被刻意破壞及所謂「私了」案件，暴徒不論以任何方法企圖掩飾身份犯案，警方均有信心及能力偵破案件，無論案件經過多久都不會忽略調查，必定嚴正追究。