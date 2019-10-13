修例風波：飛腳踢倒防暴警兼疑似搶槍　2名示威者被捕

網民今午(13日)在各區發起的集會再度演變成衝突，其中旺角更一度有大批示威者衝出彌敦道堵路。社交應用程式Telegram群組上流傳一段由巴士乘客拍攝的短片，拍到在旺角雅蘭中心對出，有超過5名黑衣蒙面示威者襲擊一名懷疑「落單」的防暴警察，期間更一度向防暴警察起飛腳並疑似搶槍，場面驚險。消息指，兩名男子被捕。

短片開頭見到有2名黑衣蒙面人先與一名防暴警察發生打鬥，其中一人撲向防暴警，右手觸碰防暴警手上的橙色雷鳴登霰彈長槍，疑似搶槍，而另一人則在該黑衣人背後協助。雙方糾纏期間，第3名黑衣人疑拯救同伴，突然凌空一躍，正面起飛腳將防暴警踢跌在地。

在防暴警跌倒之際，再有2名黑衫蒙面人立即補上，以鐵通向防暴警一陣狂打，其中一人更疑似繼續搶奪該防暴警手上裝備，防暴警在地上被拖拉，糾纏間甚至連橙色長槍也跌落在地，最後所有黑衣人逃脫，防暴警在地上拾回長槍及物品後離開。

該短片在Telegram流傳後，有多個示威活動群組管理員一度貼文，聲稱片段中的黑衣人經已落網，呼籲組員立即將該片段刪除。

據了解，今日下午約2時半，在旺角彌敦道近山東街一帶，一名防暴警員追截示威者，並將一名示威者按倒在地，其後有數名示威者上前阻止，一人曾企圖搶去防暴警員的長槍，亦有一人用長傘毆打該警員，另一人則「起飛腳」踢向警員。警方其後拘捕2人，包括用長傘毆向警員的男子及一名企圖搶槍的男子，二人涉嫌非法集結及襲警。