政Whats噏：硬銷焚化爐多手出事　黃錦星話市民「大罪」

為咗解決堆填區飽和嘅問題，經過幾番爭議後，終於落實喺石鼓洲興建焚化爐，雖然焚化爐喺2024年先落成，但環境局局長黃錦星就急急為焚化爐「化妝」，點知化出禍嘞！

話說黃錦星近日去咗丹麥哥本哈根，出席C40城市氣候領導聯盟全球市長峰會及其指導委員會會議，而今日(13日)就喺網誌貼文同上載咗啲相，話佢喺當地參觀咗Copenhill，嗰度唔單止提供區域能源，其設計結合滑草坡道同行山徑，親民樂民，呢個公共空間部分啱啱好喺C40會議前竣工並開放，行山活動係免費，山頂「煙囱」下，仲有小食攤檔，仲話現代「焚化爐」嘅空氣質素，見證於呢個丹麥項目，「市民大罪眾都感覺十分良好」。

講到焚化爐嘅願景咁美好，都要市民真係相信先得㗎！雖然黃錦星咁落力去推銷，但就留有敗筆，大家有冇留意佢寫嗰句「市民大罪眾都感覺十分良好」，竟然係「市民大罪眾」，明顯係多咗個「罪」字，唔通喺佢心目中市民係有原罪嘅？因為反對焚化爐？難道佢個心仲有條刺？

最搞笑嘅係佢之前嘅版本係冇呢句，點知加咗落去就出事嘞！呢啲咪係多手出事囉！