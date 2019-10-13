政Whats噏：李華明被翻舊帳 疑教新移民打尖上樓

李華明被指教新移民打尖上公屋。(陳嘉順攝)

有論壇今日(13日)討論政府周三(16日)公布的新一份《施政報告》，期間立法會內務委員會前副主席李華明畀台下觀眾翻舊帳，發現佢曾經教新移民打尖上樓。而立法會議員莫乃光就畀理大專業及持續教育學院講師陳偉強挑機，質問佢會唔會成為市民榜樣，帶頭信任警隊。

有市民喺論壇上話，香港要起多啲過渡性房屋，可惜起嚟都唔係畀香港人住，因為日日150個單程證人士嚟香港，搶晒啲公屋。該名市民話，佢記得大約10年前有本書叫《有福同享》，教新移民打尖上公屋，而書上面出現咗一位議員嘅橫額，「好幸運地呢位議員今日就喺我面前」，矛頭直指李華明。

另一方面，陳偉強質問莫乃光會唔會支持警方入立法會執法，佢話依家啲商場都唔信任警方，叫莫身為立法會議員要做榜樣，問佢係咪驚。莫答話真係驚㗎，因為呢4個月嚟，有唔少議員喺街頭畀警員針對，甚至仲拉埋添，所以議員對警方入立法會都好擔心。

陳偉強之前喺學校畀學生包圍，之後學校安排佢停一停教務，佢話理解校方決定。陳又話，人誰無過，身為教育工作者，只要學生知錯，可以畀機會佢哋重回正軌喎。