修例風波：午夜大埔將軍澳旺角一度緊張　逾百尚德居民要求警察離開

反修例風波持續，在政府實施《禁蒙面法》下，有網民發起昨午(13日)在全港多個大型商場罷買及集會，演變至多區爆發衝突，接近深夜「戰況」未見止息。接近今日(14日)凌晨時分，大埔太和路近大埔超級城一田百貨對開，有示威者焚燒架設在馬路的障礙物，包括一輛單車，一時間火光熊熊，一批防暴警趕抵現場將火撲滅，示威者已散去。及後，有消防員到場開喉，向被縱火雜物射水，又將雜物移至一旁，避免波及其他物件。

此外，昨晚(13日)11時許，一名身穿綠色上衣男子，與妻子行經唐俊街附近時，與在場示威者發生爭執，期間拋下一句:「信唔信我報警！」隨即遭多名在場人士追打，部分手持長鐵棒，由街頭追打至便利店內，綠衫男子頭破血流，妻子陪伴在則顯得一臉無奈，兇徒逞兇後逃去。其後，逾百示威者及街坊聚集在廣明苑近尚德邨一帶，未幾數十名防暴警開抵現場布防，並用強光電筒照射在場人士，示威者不斷向警員指罵要求離開，氣氛緊張衝突近乎一觸即發。至凌晨1時許，防暴警驅車離去，有市民向警車擲物抗議。

相若時間，今日(14日)凌晨零時許一批防暴警在旺角亞皆老街對開進行驅散，期間警員向人群及記者先用強力電筒照眼，噴射胡椒噴霧驅散，多名市民「中椒」，包括多名電視台及媒體記者，有記者與警員理論，警員使用多支電筒照射，場面混亂。示威者四散後，地上遺下一件爛衫，相信是較早前，在場人士發生打鬥，混亂間有男子上衣遭扯爛，棄於地上。