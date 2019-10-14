修例風波：港鐵各線及輕鐵今晚10時收車　機鐵服務屆時調整

【01:26】港鐵稱，經審視修復工作的進度，並與相關政府部門進行風險評估後，今天(14日) 港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

至於機場快綫方面，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務於10月14日晚上10時起調整：

· 機場快綫列車只來往香港站至機場站，班次約10分鐘一班，中間不停九龍站、青衣站及博覽館站

· 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。

· 九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停。

機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快綫乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處(地面層)協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

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港鐵今日（14日）凌晨發聲明，稱昨天(13日)有多個港鐵的重鐵及輕鐵車站的設施，再次被激進示威者蓄意毀壞。其中，有輕鐵的路軌設施被人干擾及破壞，影響安全營運，輕鐵需要提早全線停駛。港鐵公司對此等不負責任及違法的暴力破壞行為予以強烈譴責，已報警處理。

港鐵稱，昨午有人拋擲雜物到輕鐵路軌，信號系統設施亦遭惡意破壞，示威者又堵塞大棠路的輕鐵交匯處，致輕鐵昨午約3時40分停駛。此外，多個輕鐵車站的售票機、八達通收費器及乘客資訊顯示屏等被人擊毀，亦有人塗污車站設施。由於輕鐵有大量八達通收費 器被破壞，有可能影響今天的輕鐵服務。

因應車站受破壞及運作受影響，港鐵先後關閉多個車站，經風險評估後，荃灣線、將軍澳線、馬鞍山線及觀塘線 亦先後提早停止列車服務。其餘車站及港鐵列車（不包括機場快綫）和港鐵巴士服務則按原定安排於晚上10時結束。昨午旺角站一條行人隧道內被縱火，亦有廣告燈箱玻璃被人打碎，令一名女途人失足被地上碎片割傷，該名途人已送院接受治理。

港鐵續指，若鐵路網絡內再次發生暴力破壞或其他惡意行為，可能導致緊急情況，嚴重危害乘客和港鐵員工的安全。在這種情況下，往返於有關車站的列車服務可能會立即停止，車站可能在短時間內或未能作事先通知的情況下關閉。此外，受到破壞的車站及其設施亦可能無法在翌日恢復服務，甚至需要更長時間修復。