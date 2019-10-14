舊樓申請多項資助翻新　維修過後煥然一新

本港樓宇老化，政府日前宣布增撥105億元，加強4項樓宇安全及復修資助計劃的措施。太子花園街一幢53年舊樓，住戶連同地鋪共19戶，其法團早前耗資約310萬元，翻新外牆，水管、電箱、走廊窗戶、升降機等。工程完竣後，大廈頓覺煥然一新。

該法團申請多項資助，包括樓宇更新大行動2.0、消防安全改善工程資助計劃、優化升降機資助計劃等，以應付維修開支。業主梁庭林指，大廈住戶多為老人家，儲蓄或收入有限，「有了補助，負擔就沒那麼重，畢竟每戶10多萬元，不是一下子都能應付的。」

另一業主朱女士指，當局的資助可謂及時雨，顧及低收入者需要。她丈夫早前離世，在大廈居住多年，以積蓄維生，又要撫養兒子，每月開支2萬多元，維修費用是一大負擔，「之前業主湊錢維修，現在資助發下來了，錢回到我們口袋，可謂意外收穫。」

發展局首席助理秘書長蔡雪蓉表示，為了讓更多樓宇受惠，樓宇更新大行動2.0撥款將由30億元增至60億元，樓齡限制由50年或以上擴及40至49年、以及有仍未遵辦強制驗樓通知書的樓宇。

資助樓宇分為兩類，其中一類為業主因應強制驗樓計劃要求展開修葺工程，並向計劃申請資助。此類首輪申請共479宗，其中以中西區、九龍城、深水埗、灣仔、油尖旺為數較多。樓宇更新大行動2.0計劃下，正進行或已完成訂明檢驗的樓宇共335幢，而正進行訂明修葺工程的樓宇則有176幢。