修例風波：禁蒙面低效　止暴需宵禁

《禁止蒙面規例》已實施，然而坊間暴力示威衝擊仍然不斷，繼續有組織發起今晚在中環遮打花園集會。有時事評論員表示，政府推行規例時根本沒有考慮清楚，亦沒有其他行動配合，而罰則阻嚇力亦不足，狠斥政府行事畏首畏尾，認為必須同時禁止示威者常用的網上討論區，甚至實施宵禁才能止暴制亂。有法律界人士就指，實施《緊急法》是要快、準及具必要阻嚇力，現時禁蒙面法罰則阻嚇力不足，直言「嘥咗禁蒙面法、嘥咗動用《緊急法》」。

美國國會預計當地時間周二審議《香港人權與民主法案》。有組織發起今晚七時在遮打花園集氣集會，促請美國盡快通過法案。香港人權民主法案集氣大會籌委會表示，警方已就集會發出不反對通知書，是禁蒙面法生效後首個與反修例相關的合法集會，預計大約二千人參與。

主辦單位又指，上周六（12日）與警方會面時，警方提醒須呼籲糾察和參與者在集會時不要蒙面，主辦單位會提醒集會人士有關法例要求和風險，但亦希望即使有人在和平集會期間戴口罩，警方亦不要貿然進入集會場地執法，以免引起恐慌。

政府禁止示威集會蒙面至今超過一星期。時事評論員陳雲生指，政府應用《緊急法》推出禁蒙面法原意是對的，惟單靠禁止蒙面並不能止暴制亂，必須有其他措施配合，因若有一堆人蒙面，警方根本不夠人手，加上違反規例最重只判監一年，阻嚇力有限。他又指，示威者是「有組織、有計劃、有預謀、有部署」，政府禁蒙面時理應預見，惟政府並無考慮清楚、亦無其他行動呼應，認為《緊急法》應同時用於其他方面，「最緊要係切斷佢哋互相呼應嘅網絡」，如個別網上討論區等，亦可實施宵禁，質疑政府行事畏首畏尾，「好有問題」。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪指，單靠禁蒙面法無法令本港回復從前狀況，政府必須有嚴正執法的決心，包括以煽動罪針對相關煽動行為，例如在網上發放叫人在集會時蒙面的訊息等，「抽埋叫人哋去蒙面嗰啲人出嚟」。而現時多區連儂牆有不少標語有煽動性，惟食物環境衞生署不敢執法，質疑「淨係得警察係唔夠」。陳又指，實施《緊急法》要快、準及夠阻嚇力，現時最重只可罰判監一年，阻嚇力不足，是「嘥咗禁蒙面法、嘥咗動用《緊急法》」，認為最高刑罰應為十年監禁才有足夠阻嚇力。