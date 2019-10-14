東方日報A1：示威不止禍延各區　搗亂商場殺出鬧市

《施政報告》發表前的周日，示威暴力再次升級。網民無視周前實施的《禁蒙面法》，昨發起全港十八區「遍地開花」集會，多個商場遭黑衣蒙面暴徒破壞，全港多區發生警民衝突。旺角一名防暴警員被示威者「起飛腳」踢中，倒地後再被最少兩名暴徒用傘狂毆，更有人企圖強搶警員手持長槍無果，警方事後迅速拘捕兩名涉案者。入黑後更有警員在港鐵觀塘站附近調查刑事毀壞案件時，有人突然從背後用𠝹刀刺警員頸部，兩名兇徒即時被捕，受傷警員頸部有三至四厘米長刀傷，幸無生命危險，送院救治。另有便衣警私家車在旺角被塗鴉及破壞。

示威者未懼《禁蒙面法》實施，趁《施政報告》於本周三（16日）發表前，在各區發起集會並再度演變成衝突，其中旺角一度有大批示威者衝出彌敦道堵路。網上流傳一段由巴士乘客拍攝的短片，顯示旺角雅蘭中心對開，兩名黑衣蒙面人先與一名防暴警察發生打鬥，其中一人撲向防暴警，右手觸碰防暴警手上的橙色雷鳴登霰彈長槍，另一人則在背後協助。雙方糾纏期間，第三名黑衣人疑拯救同伴，凌空一躍，「起飛腳」將防暴警員踢跌。

防暴警跌倒之際，再有兩名黑衫蒙面暴徒補上，以長傘向倒地防暴警一陣狂打，其中一人更疑似繼續搶奪該防暴警手上裝備，防暴警在地上被拖拉，糾纏間長槍跌落在地，最後所有黑衣暴徒逃跑，防暴警在地上拾回長槍及物品後離開。

據了解，昨午二時半，在旺角彌敦道近山東街一帶，一名防暴警員追截示威者，並將一名示威者按倒在地，其後有數名示威者上前阻止，警員被「起飛腳」踢倒在地後，再有人用長傘毆打該警員，另一人則企圖搶去防暴警員的長槍。警方事後拘捕二人，包括用長傘毆向警員及搶槍男子，二人涉嫌非法集結及襲警，「起飛腳」男子則逃脫。

反修例示威下並非首次發生搶槍事件，上月廿一日在屯門示威時，即有人試圖搶去警員配備的手槍，昨日示威中更由「搶短槍變搶長槍」。今次險被搶走的雷鳴登霰彈長槍可以發射霰彈，亦可發射非致命彈藥，警方近月多次使用該款長槍發射橡膠子彈及布袋彈。由於本港現時無「搶警槍」罪名，但可透過搶槍引致的罪行，包括襲警、搶劫和非法管有槍械及彈藥等罪名拘捕疑犯，干犯搶劫罪屬相對嚴重的罪行，最高刑罰可被判終身監禁。

另外，昨午五時半左右，東九龍衝鋒隊一名警長在港鐵觀塘站處理一宗刑事毀壞案件時，遭遇示威者頑抗，期間被人從後以𠝹刀刺傷頸部，其頸部出血，警方在現場即時拘捕二人，傷者由同袍協助離開現場，其後急送聯合醫院搶救，據悉他當時清醒並已經止血，目前情況穩定，經治療後證實有三至四厘米長刀傷。旺角衝突中，亦有一輛便衣警的白色私家車被示威者破壞，有人在車身噴上「狗車」等字眼，有人於車尾箱搜獲一個印有警徽及寫上鑑證科的膠盒、反光衣及索帶等物品，警方證實該車輛是鑑證科警員使用，與處理暴亂事件無關。

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