東方民調：不檢控黑手黎智英難撥亂反正

香港回歸後亂象叢生，近年先後經歷違法佔領行動、旺角暴亂、反修訂《逃犯條例》風波等，大批年輕人受到反對派荼毒，甚至衝擊「一國兩制」原則底線。有時事評論員指，原因之一是中央長期對港「放任不管」，加上港府包庇縱容，令反對派勾結外部勢力肆無忌憚，又認為港府管治政策必須變通，律政司嚴厲執法，若遲遲不檢控包括壹傳媒黎智英在內等佔中及反修例風波中的幕後黑手，香港難長治久安。

香港五年一小鬧，十年一大鬧，現在更陷入回歸後最大政治危機。《基本法》訂明「港人治港，高度自治」，但被反對派鑽空子，變成洋奴餘孽治港，洋法官治港，漢奸走狗亂港，「一國兩制」走樣變形。造成今時今日局面，近因是港府管治無能，自製民怨炸彈，遠因更是中央治港政策失誤，錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，任由香港淪為外部勢力根據地。

黎智英被官媒點名批評為「叛國禍港四人幫」之首，旗下《蘋果日報》被指荼毒青少，煽動反中亂港。然而律政司司長鄭若驊卻淪為漢奸洋奴黎智英等人的保護傘，佔中三十九名主要搞手仍逍遙法外，又以「證據不足」為由放生黎智英的政治黑金案，證據確鑿的恐嚇東方報業記者案又石沉大海。律政司向黎示弱，令反中亂港人士有恃無恐。

黎與其黨羽前政務司司長陳方安生、民主黨創黨主席李柱銘及前主席何俊仁，更年年到訪歐美唱衰「一國兩制」，勾結外部勢力。港府管治無能令「牛鬼蛇神」有機可乘，美國總統特朗普多次就反修例指指點點，香港末代港督彭定康亦說三道四。

時事評論員陳雲生稱，過往中央長期對香港「放任不管」，即使「一國兩制」底線被觸碰也不聞不問，令一眾幕後黑手肆無忌憚。香港回歸後，歷屆律政司沒有考慮大是大非，尤其現屆律政司，對有外部勢力背景的政客搞亂社會也不敢執法，包庇縱容；加上欠缺國民教育，更背道而馳取消中史科，令年輕人對國家失去身份認同，社會才出亂子。

陳續說，法治是香港核心價值，若律政司遲遲不處理佔中以至反修例事件中，扮演主要策劃者的幕後黑手，會難以服眾。要挽回市民信心，香港長治久安，港府管治政策必須變通，法治是其中最重要一環。