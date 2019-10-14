東方民調：港人海外華人均憂政爭拖垮前景

香港陷入回歸以來最大政治危機，「一國兩制」屢遭挑戰，市民憂慮外部勢力及港獨分子搞亂香港。

香港反修訂《逃犯條例》示威愈演愈烈，更多次挑戰「一國兩制」原則底線。香港奉行「一國兩制」，港人治港，惟港府管治無能令亂象叢生，香港的管治模式應何去何從？「東方報業民意調查」結果顯示，無論是香港居民抑或海外華人，均認為香港應維持「一國兩制」管治模式，香港面對回歸後嚴峻局面，歸根究柢是港府長期縱容外部勢力及港獨分子「搞搞震」所致，加上缺乏管治人才，造成民不聊生，民怨爆煲，才無法化解危機。港府解決政治困局無方，政爭不斷，受訪者亦感到香港前景堪憂。

反修例風波爆發至今持續四個月，暴力示威不斷升級，激進示威者破壞公共設施、縱火堵路、暴力襲擊警察，甚至衝擊中央政府駐港機構，屢次破壞污損五星旗及國徽。港府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》後，蒙面暴徒繼續大肆破壞，更有人在不同場合公然發表《香港臨時政府宣言》的「港獨宣言」，要求所有問責官員下台、解散立法會，由「香港臨時政府」管轄，並普選特首及立法會議員，明顯挑戰「一國兩制」原則底線。

「東方報業民意調查」於本月三日至六日以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問共一千一百七十九名十八歲或以上人士，當中八百六十四名為香港居民，三百一十五名為海外華人。

結果顯示，五成八受訪者認為，香港應維持「一國兩制」管治模式，當中五成七「香港居民」希望維持「一國兩制」，六成「海外華人」希望維持「一國兩制」。另外，認為香港可實施「一國兩制」變奏版，容許內地人才出任港府要職的有三成受訪者；一成二則希望實施「一國一制」，由中央全面接管香港。

由於「香港居民」及「海外華人」對以下題目所圈選的比例相若，故下述題目以綜合計算。而當問及香港現時面對甚麼困局，六成四受訪者擔心政爭不斷，前景堪憂；兩成憂民不聊生；一成六認為港人現信心危機。

香港回歸後奉行「一國兩制」，港人治港，高度自治，至今面對嚴峻衝擊，五成九受訪者認為，問題在於港府長期縱容外部勢力及港獨分子禍港；兩成四認為香港缺乏管治人才所致；一成七則炮轟港府冇心冇靈魂，放棄管治。

若香港繼續奉行「一國兩制」有何利弊，四成五受訪者認為，可保持國際優勢；三成七卻擔心外部勢力利用「兩制」亂港；一成八無奈指，香港發展停滯，反映「一國兩制」優勢已漸失。

若香港實施「一國兩制」變奏版，放寬做主要官員的要求，容許非香港永久居民的內地人才出任要職，四成四受訪者擔心會破壞香港發展；但亦有三成三認為可強化港府管治；兩成三認為有助落實有利香港措施。

若香港實施「一國一制」，由中央全面接管，三成九受訪者憂外部勢力大做文章實施制裁；三成六擔心外資撤離，經濟崩潰；但亦有兩成五認為，能解決香港深層次問題。

綜觀情況，反修例風波持續出現的暴力動搖香港法治根基，更蠶食香港的核心價值和制度優勢。大部分受訪者坦言，希望香港維持「一國兩制」的管治模式，從而保持國際優勢，但無奈港府不作為，縱容外部勢力及港獨分子不斷擴張，埋下「亂港」禍根。