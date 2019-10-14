探射燈：夾公仔店加盟商　盈利取決人流

夾公仔機店曾風靡兩岸三地，在本港更是開得成行成市。然而近月受遊行示威影響，各區空置商舖增加，有學者預料夾公仔機等短期租約商舖將大增。

香港中文大學商學院客座教授冼日明指，不少夾公仔機店以特許經營模式運作，有助迅速擴大企業市場。加盟商只需負責租用機器、購入公仔及安排人手等成本，投資回報則取決於人流，故不同區域的租金有別，「營運模式係多人肯夾就賺到錢，視乎潛在顧客及公仔嘅吸引力。」

冼續指，本港商舖租金貴、成本高，惟因近日社會事件，商舖租務回落，空置率上升，短期租約商舖如夾公仔機店大增，「好多業主都係採取觀望態度，寧願短期出租，都好過丟空。」他補充，如該些店舖鄰近住宅區，加上近日交通受阻，反而促進市民「近近哋消費」。他坦言，現時市面不時出現商舖減價促銷，未來或出現結業潮，屆時短期租約商舖則會變成主流。

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