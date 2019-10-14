探射燈：投資虛擬遊戲陷阱多　業界籲勿輕信

今年5月，逾百名市民報稱以現金或比特幣投資1名網絡紅人（KOL）推介的虛擬夾公仔機手機應用程式，每人投資約8.5萬港元至逾160萬港元不等。但多名投資者懷疑墮入投資陷阱，涉案總金額逾3000萬港元。

有苦主引述，該KOL聲稱玩家可透過營運商開發的手機應用程式，進行實時夾公仔，投資者有望每月獲利1萬港元，但實際僅獲發價值10港元的冷門虛擬貨幣。另外，有苦主指，該KOL曾聲稱經銷商每部夾公仔機只賺200港元，惟事實上則收取每部機3萬元。部分苦主認為事件涉及失實陳述，並懷疑投資項目屬集體投資計劃，而該名KOL事後亦「潛水」失聯，部分苦主因而報警求助。

「虛擬夾公仔冇實體店營運，唔係好可信。」台主Bella指，投資前會先到店舖地址觀察人流，再考慮租金是否合理。她又指，同類店舖愈開愈多，市場近乎飽和，因此其經營的夾公仔機亦會經常轉換玩法，以吸引玩家。

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