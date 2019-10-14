探射燈：新「骰」夾公仔機　玩家經營者恐惹官非

近期夾公仔機店引入新玩法的骰仔機，惟當中有店舖卻是無牌經營。

夾公仔機店愈開愈多，玩法層出不窮，其中一款「骰仔機」只講運氣、不講技術，在本港各區商場遍地開花，只要擲出指定數目並相同點數的骰仔，便可獲取豐富獎品。東網記者目擊有玩家僅用15港元，成功換取價值數百元的模型公仔。該類遊戲類同賭博，根據法例需申領牌照，惟坊間不少夾公仔機店並未持牌，法律界人士直指經營者及玩家均有機會觸犯法例。

「今次玩15蚊就中咗7個4，有3等獎。」何先生在葵涌廣場1間夾公仔店玩骰仔機，成功贏取價值數百元的模型公仔。上址有逾10間同類夾公仔機店，放學時間吸引大批學生流連，人潮湧湧，惟不少店舖均沒有職員駐場。

近月夾公仔機店引入新玩法，部分機的中央位置放有1個裝有10粒骰仔的膠盒，玩家投入指定金額後，透過控制鋼爪移動膠盒，成功投擲出指定數目並相同點數的骰仔，便可換取獎品。獎品包括模型公仔，甚至價值數千元的智能電話等。多區的夾公仔機店均有骰仔機進駐，有1年多夾公仔經驗的Aiden直言，有朋友曾兌換逾百元挑戰骰仔機，卻連安慰獎都沒有。

不少夾公仔機店舖未申領相關牌照，亦有店舖張貼已過期的臨時牌照。根據香港法例，有關業務屬有獎娛樂遊戲，經營者需向民政事務總署轄下的牌照事務處申領「有獎娛樂遊戲牌照」及向食環署申領「公眾娛樂場所牌照」。申領牌照除要符合消防、樓宇安全及衞生等要求，更規定每局費用不可多於5港元，獎品價值亦不得超過300港元。

台主（即夾公仔機經營者）Bella透露，夾公仔機月租約7000港元，租用兩個月連貨物成本共投資約2萬港元，回報賺逾萬元。她補充，按地區夾公仔機月租由4000港元至9000港元不等，又表示知悉經營夾公仔機店需申領牌照，惟店主表明負責相關事項。

執業大律師陸偉雄表示，骰仔機玩法如同賭博，經營者可能觸犯《賭博條例》，最高可罰款5萬港元及監禁2年。他提醒，即使店主聲稱承辦申領牌照事宜，惟若租用夾公仔機的經營者有參與其中，均會被視為無牌經營，而有份玩骰仔機的玩家，則可能被視為參與非法賭博。

民政事務總署發言人證實，並未向上述夾公仔機店發出牌照，會將有關資料轉介警務處跟進。

食環署發言人指，葵涌廣場1間夾公仔機店持有臨時公眾娛樂場所牌照，位於太子的夾公仔機店則正在申請有關牌照。警方發言人表示，會巡查及進行執法工作。

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