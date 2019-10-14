Dr.東：乳癌康復路漫長　物理治療有助療程更順利

將手指放入膠板的小孔抓緊，是改善血液循環的運動之一。（戴碧怡攝）

乳癌康復路漫長，背後有物理治療師幫助，有機會令療程更加順利。伊利沙伯醫院的「乳‧理」前行乳癌切割手術後物理治療服務，由手術後、化療、電療期間提供「一條龍」物理治療，教導患者鍛鍊肩肌、呼吸，以至按摩改善術後疤痕外觀。患者亦可於出院後在家居練習，肩關節有望恢復從前的活動幅度，日後穿衣、買菜等日常生活無難度。

本港女性乳癌個案持續上升，2016年有4108宗新症。有98%患者需接受手術治療，亦分別有逾6成患者需要接受化療、電療、標靶治療或賀爾蒙治療，療程並不容易。

伊院物理治療部高級物理治療師梁家寶表示，患者接受乳癌手術後，多數有肩部疼痛及肩關節僵硬，傷口痛楚更會令患者減少肩膊活動，日後亦會影響手臂活動能力。此外，患者進行腋下淋巴切除術或腋下電療之後，淋巴液會較易積聚阻塞，形成淋巴水腫。為免出現這些情況，物理治療如手握橡皮球和上肢肌肉鍛鍊就大派用場，有助防止或減輕術後手臂腫脹。

梁又提到，提升肩關節的運動對於預備電療的病人很重要。她解釋，接受電療時，病人需維持抬手姿勢，但患者往往受術後疼痛影響，提肩有困難。物理治療輕柔的按摩及適量運動可改善術後軟組織硬化的問題，例如目標患者能抬手最少達120度便屬理想；電療後患者皮膚可能似燒傷，物理治療師會先教導她們呼吸技巧，做好準備。

患者接受化療療程、服食藥物或賀爾蒙分泌有變，都會產生疲勞症狀、精神不集中之餘，也會焦躁或食欲不振，物理治療師會透過漸進式肌肉鬆弛運動、帶氧運動、橡筋帶肌力鍛鍊運動，幫助患者增強心肺及肌力，除了改善四肢無力，運動亦有助紓解鬰結、憂慮的心情。梁家寶指，患者持之以恒做運動，真的會有成果，例如超過95%患者配合針對電療療程的物理治療後，更順利提肩，可適時接受治療。

現年60歲的劉女士也想不到患病接受手術後提不起肩的情況，連穿衣都非常困難，轉介至伊院接受物理治療後接受各種運動訓練，兩周後抬手角度顯著有改善。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：