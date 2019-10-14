網民熱話：絕境求生？　紅Van出租變花車　

示威不斷，不少行業生意慘淡，運輸業亦不例外，人人紋盡腦汁希望「絕境求生」。近日網上流傳一張照片，一架紅Van就被改成花車，相信用以接載新人或親友。網民對這新構思好壞參半，有人認為夠創意，有人則覺「唔好睇」。

從Facebook專頁「香港公共交通智庫」上載的照片所見，一架紅Van停泊在路旁，顯示屏沒有顯示目的地，但仔細一看，紅Van車前掛上紅色心型花球，旁邊掛兩條綵帶，被布置成花車般，再配上其原來的紅色車頂，確實頗有喜慶的感覺。

貼文中指：「其實紅Van除咗接載乘客外，亦可作租車用途，做花車都唔錯，而且車頂係紅色，祝一對新人新婚快樂！」。網民對「Van仔變花車」的做法有不同意見，有人認為「唔多好意頭囉，通常紅Van叫亡命小巴」、「唔好睇」。亦有網民認為小巴出租並不為奇，「好似城巴都可以出租」、「仲有電車」。不過亦有人表現得頗具興趣，「有無資料？」版主則建議網民向小巴站頭查詢。

網民有話說：

Ting Yau：呢個主意幾好

Tsang Shing Fai：無生意係咁

Anthony Wong：邊個用紅Van做花車，唔好睇

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