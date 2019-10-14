修例風波：前秘書長指監警會較適合處理警方投訴

獨立監察警方處理投訴委員會正就反修例事件中的大型公眾活動作出審視，監警會前秘書長朱敏健指，反修例事件引致衝突的規模屬「史無前例」，監警會過去有處理類似事件經驗，包括2014年佔領中環及2011年時任國務院副總理李克強訪港期間所衍生的投訴等，當時警隊亦有接納監警會提出的建議。

他留意到有意見認為應成立獨立調查委員會，但指應分清楚是針對整項反修例事件或是警方的處理手法，若屬有關警方的投訴，由現行制度處理較為合適。他呼籲給監警會一個機會跟進。

朱又建議，監警會可考慮以每月發布會的方式向公眾交代進展，例如觀察員的工作等，增加透明度。公眾期望知道更多關於監警會的審視進展，認為定期發放更多訊息，可讓市民得知監警會的調查有否遇困難，有助增加市民的信賴。

朱敏健現任平等機會委員會主席，他指由6月至今，平機會收到超過100宗相關查詢，主要涉及警方在拘捕過程中有否涉及性騷擾或性暴力，但指很多查詢都是根據片段或照片作出，未有確切的證據，平機會難以主動跟進。