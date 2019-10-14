財委會仍未選出主席　民主派提規程問題拉布

立法會財務委員會上周五(11日)舉行約4小時會議仍未能選出正、副主席，今日(14日)再召開7小時會議繼續選舉程序，會議甫開始已就加開會議決定掀爭論。

爭取連任財會主席的保險界陳健波於上次會議結束後決定於今日加開會議，旋即惹來民主派不滿，多次去信表達意見，今早會議開始，民主派就加會事宜紛紛提出規程問題。

議員陳志全自稱因左臂撕裂需要覆診，撞正臨時會期，直言議員早已安排日程未必能夠遷就會議期，認為應先詢問議員才能決定加會與否。陳又認為今次選舉有23名候選人，由候選人之一的陳健波決定加開會議，或會影響選舉公正，或導致是次主席不恰當當選。

議員楊岳橋指出，數個月前因為建制派欲強行舉行審議《逃犯條例》的法案委員會，最終演變成「大鑊粥」，至今未有從中學習，製造同一問題，望建制派回頭是岸。

議員陳恒鑌批評，民主派上周至今一直不想開會，認為民主派可以對政府及制度有不滿，但財會涉及批款如醫院重建、斜坡維修等急需審批，市民手停口停，民主派眼中卻只有政治。

陳健波表示，財會積壓44個項目有待處理，有迫切性要盡快開會，今周其他日子有其他會議舉行。他又批評每次要求加開會議民主派都反對，議會若然沒有建制派「香港冧咗好耐」。對於有民主派稱警方濫暴問題未解決不能開會，陳健波認為民主派太多歪理會刺激年輕人上街作出終身後悔的事情，又批評民主派經常批評警方是沒有良知，若非有人上街而要警方出動，就不會有如此多事端。