九成受訪者反對丁屋政策　團體促釋放土地建屋

丁屋政策一直爭議不絕，團體關注基層住屋聯席的調查顯示，受訪的300名市民中，高達93%人表明反對丁屋政策，認為政府在丁屋政策上監管不足，支持廢除。

調查上月至本月以問卷形式進行，結果反映，僅7%受訪者支持丁屋政策，近78%人認為丁權只是當年原居民與港英政府的協議，應隨着時代變遷再重新檢討，亦有74%人認為香港土地資源缺乏，應考慮發展丁屋。

至於政府對丁屋政策的監管，近97%人認為監管不足，認為有必要增加地政總署調查套丁的人手及設立部門專門監管丁屋的受訪者，分別佔約73%及79%。有44%受訪者認為丁屋政策應即時終止。

團體認為，丁權成為部分人士及發展商謀取暴利的途徑，原居民享有與別不同的權益更有違住屋平等價值，政府有必要將丁權及丁屋政策作全面檢討，公開鄉村式用地分布，釋放一定土地以建公屋，另要求政府為丁權增加限制，如要求丁權擁有人須屬港人及在港居住不少於7年等，並引用《收回土地條例》收回部分發展商持有的農地及閒置地。

長春社公共事務經理吳希文認為，政府在規劃丁屋發展時單靠村長的估算，發展時欠缺嚴謹把關。他舉例指西貢白腊一處本少於30人居住的地方，丁屋少於30間，但村長早年申請興建丁屋數量至79間，預計有230人居住，數量明顯與實際需求差天共地，惟當時政府照單全收，幸最終有環保團體司法覆核成功，推翻政府決定。他促請政府大刀闊斧改革估算丁屋需求的政策。