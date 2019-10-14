政Whats噏：不時爆料　張華峰獲封「隱性VIP」

立法會議員張華峰(肥老闆)不時語出驚人爆大鑊，不過佢今日(14日)立法會上就自言一向好少發言，點知畀人話佢太謙虛，實情係立法會「隱性VIP」至真，之後肥老闆更同人駁火，似乎呢個封號當之無愧。

肥老闆話自己好少發言，但今日開會就忍唔住出聲，因為每個人發言，自己都留心聽清楚，偏偏建制派議員發言時，泛民就太嘈而搞到聽唔到，直言議會唔係誰大誰惡誰正確喎。佢又點名叫幾個月前接受腦部手術嘅議員陳淑莊唔好太激動，擔心會對其身體有唔好影響喇。

議員尹兆堅就大話肥老闆呢番說話謙咗少少，因為佢其實係議會中嘅「隱性VIP」，事關發言會變助攻王，過去都爆過唔少嘢，呢啲資訊對民間社會有用咁話，似乎講緊肥老闆喺監警會中意外爆出立法會議員麥美娟閉門見特首時爆粗一事喇。

另外，肥老闆亦獲陳淑莊嘅黨友讚，因為關心同事生病，而唔似得民建聯嘅「人渣」竟然詛咒別人，睇落肥老闆都幾得人心，喺火花四起嘅會議室內竟然獲另一陣營議員力讚。

作為監警會副主席嘅肥老闆又喺會上為監警會護航，大力反駁前監警會成員嘅議員黃碧雲(一嚿雲)針對監警會嘅批評，上演咗一場新舊監警會成員駁火嘅畫面。

一嚿雲喺會議上批評警方做事違反指引，但監警會冇出過聲，而且現時更有涉及性侵嘅指控添。不過肥老闆批評一嚿雲東拉西扯，重申監警會唔係冇做嘢，好似已經視察過新屋嶺，大話一嚿雲唔清楚唔好亂批評，包括唔應該講未經證實嘅指控。肥老闆仲話，監警會針對警方嘅投訴都未作結論，唔應該現階段去批評監警會，唔好再侮辱監警會冇做嘢喎。