每日一片：轉線拒讓玩報復？野蠻司機閘巴士乘客「搖骰仔」

駕駛者在公路行車，往往因為車速較高，都要提高警覺，若加上一些危險動作，分分鐘釀成嚴重事故。昨日(13日)西九龍公路就發生一宗驚險事件，一名私家車司機疑不滿巴士拒讓其轉線，竟從後突襲閘停巴士，令一眾乘客無辜「搖骰仔」。

現場是西九龍公路近葵青貨櫃碼頭，事發於昨日下午4時18分。目擊者KP Cheung將片段上載於Facebook群組「馬路的事討論區」，並貼文稱：「一架往港島方向嘅978九巴同一部私家車發生衝突，呢部私家車令到巴士急停咗3、4次左右，途中有乘客因急停而受傷。」

目擊者其中一段片中顯示，該部私家車在巴士車頭行駛，巴士則不停響按，巴士上一眾乘客則討論私家車司機行徑，「佢撩個(巴士)司機呀，幾衰呀！」「特登剷埋司機度！」至於另一段片則是私家車司機從後追上，閘停巴士。巴士被迫急煞，車內隨即響起呼叫聲，有乘客埋怨說：「大佬，你唔好搵我哋嚟玩」。隨後私家車司機更落車，走向巴士司機位置，由於片段在此結束，未知最後結果如何。

網民看過片段後，都狠批私家車司機行徑，「高速中線停車？香港人壓力係咪咁大？」「智商低就唔好揸車」，「巴士應該開前後門，大叫一齊落去X佢」。不過亦有人認為片段並不完整，要求看「前傳」。

警方發言人指，當日收到一宗交通報告，一名乘客因巴士急煞而撞傷鼻，但毋須送院治療。